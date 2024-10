Handball – Oberliga: Der Kniefall von Wolfschlugen

1 Wolfschlugens Keeper Ricardo Petruzzi bringt die Deizisauer zur Verzweiflung. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Wolfschlugen gewinnt ein umkämpftes Oberliga-Derby gegen den TSV Deizisau mit 28:25. Die Deizisauer hadern mit ihrer Chancenverwertung.











Spätestens als Wolfschlugens Coach Steffen Klett und sein Co-Trainer Markus Hornung einmal mehr gemeinsam an der Seitenlinie beim Jubeln niederknieten, wusste man, welche Bedeutung die Partie zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem TSV Deizisau in der Handball-Oberliga hatte. Es war die 47. Minute und Ricardo Petruzzi entschärfte den nächsten Ball, der auf sein Tor flog. Eine von etlichen Paraden, die Wolfschlugens Keeper gegen die Deizisauer zeigte. Am Ende sorgte auch der Torhüter dafür, dass die Wolfschlugener die Gäste mit 28:25 (10:7) verdient bezwangen.