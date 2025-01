Handball – Oberliga: Deizisau hält dem Druck stand

Die TSV-Handballer schlagen das Schlusslicht TV Oeffingen mit 37:34.











Link kopiert

Wenn man als Mannschaft in der Tabelle nicht so gut dasteht, wie man sich das vorgestellt hat, und dann gegen den Letzten spielt, ist das für den Kopf gar nicht so einfach. Ein Sieg muss her, aber gleichzeitig strotzt man nicht gerade vor Selbstvertrauen. Die Oberliga-Handballer des TSV Deizisau mussten zudem den kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfall von Leistungsträger Alexander Seibold verkraften, bevor sie am Sonntagabend gegen den TV Oeffingen antraten. Nachdem dann der knappe und hart erarbeitete 37:34 (16:17)-Sieg unter Dach und Fach war, atmeten aufseiten der Deizisau erst einmal alle tief durch.