Handball – Oberliga: TSV Köngen: auf dem richtigen Weg
1
Gabriele Mitranic trifft mit der Schlusssirene ins Köngener Glück. Foto: Michael Treutner

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen gewinnen knapp und glücklich mit 28:27 gegen die HSG Herbrechtingen/Bolheim – und befinden sich in einem Entwicklungsprozess.

Gabriele Mitranic pustete erst durch, dann lächelte sie. „Vorher habe ich mir überlegt, wie ich werfen soll – während des Wurfes habe ich gar nichts mehr gedacht.“ Jedenfalls war er drin und so kamen die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen zu einem 28:27 (17:13)-Sieg gegen die HSG Herbrechtingen/Bolheim, der lange klar schien, dann schwer auf der Kippe stand und am Ende glücklich war. Daran erkennbar ist eine Entwicklung des Teams.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.