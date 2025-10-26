1 Gabriele Mitranic trifft mit der Schlusssirene ins Köngener Glück. Foto: Michael Treutner

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen gewinnen knapp und glücklich mit 28:27 gegen die HSG Herbrechtingen/Bolheim – und befinden sich in einem Entwicklungsprozess.











Gabriele Mitranic pustete erst durch, dann lächelte sie. „Vorher habe ich mir überlegt, wie ich werfen soll – während des Wurfes habe ich gar nichts mehr gedacht.“ Jedenfalls war er drin und so kamen die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen zu einem 28:27 (17:13)-Sieg gegen die HSG Herbrechtingen/Bolheim, der lange klar schien, dann schwer auf der Kippe stand und am Ende glücklich war. Daran erkennbar ist eine Entwicklung des Teams.