Handball – Oberliga: Achterbahnfahrt der Gefühle in Denkendorf

Achterbahnfahrt der Gefühle in Denkendorf

1 Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf gewinnen gegen die SG BBM Bietigheim mit 28:25. Foto: oh

Die Handballerinnen des TSV Denkendorf gewinnen eine wilde Partie, beim TSV Deizisau herrscht dagegen Ernüchterung.











Für den TSV Deizisau ist das Handball-Jahr bereits beendet. Zu feiern gab es allerdings nichts. Stattdessen steht eine deutliche Niederlage in Balingen zu Buche. Anders sieht es beim TSV Wolfschlugen aus. Zwar gab es nur ein ernüchterndes Remis in Bietigheim-Bissingen, doch die Tabellenführung bleibt beim TSV. Auch die Denkendorfer Handballerinnen mischen weiter etwas überraschend oben in der Tabelle mit.