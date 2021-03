1 Das Spiel gegen den TV Bittenfeld II am Foto: Jörn/ Kehle

Die TSV-Handballer hatten sich mit dem Saisonabbruch abgefunden, plötzlich winkt der Aufstieg in die 3. Liga.

Neuhausen - Wir haben uns darauf verständigt, dass wir teilnehmen.“ Das ist der entscheidende Satz für die Handballer des TSV Neuhausen. Er kommt aus dem Mund von Manager Bernd Locher – und bedeutet, dass die Saison für die MadDogs doch noch nicht beendet ist. Im Gegenteil: Statt innerliche und ab Sommer auch körperliche Vorbereitung auf eine weitere Saison in der Baden-Württemberg Oberliga winkt den Neuhausenern plötzlich der Aufstieg in die 3. Liga – und sehr bald die Rückkehr in die Trainingshalle.