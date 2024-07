Handball-Nachwuchs in Köngen: Handball-Nachwuchs misst sich in verschiedenen Disziplinen

Handball-Nachwuchs misst sich in verschiedenen Disziplinen

Handball-Nachwuchs in Köngen

1 Es wuselt auf dem Rasen in Köngen – und nicht nur der Handball ist im Einsatz. Foto: TSV Köngen

Beim Bezirksspielfest der gemischten D-Jugend qualifizieren sich die Nachwuchs-Handballer des TSV Wolfschlugen sowie der JANO Filder für die Hallenrunde.











Zwei Tage lang spielte der Handball-Nachwuchs des Bezirks Esslingen/Teck das Bezirksspielfest der gemischten D-Jugend aus. Ausrichter war zum ersten Mal der TSV Köngen, der mehr als 350 Nachwuchs-Handballerinnen und -Handballer, Betreuer sowie zahlreiche Fans der 20 teilnehmenden Teams begrüßte. Trotz des durchwachsenen Wetters fand das Qualifikationsturnier für die kommende Hallenrunde komplett im Freien statt. Schlussendlich setzte sich der Nachwuchs des TSV Wolfschlugen durch, der in der Gesamtrechnung in den Disziplinen Handball, Leichtathletik und Geschicklichkeit am besten abschnitt.