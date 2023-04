1 Im Handball sind etliche Entscheidungen bereits gefallen. Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Köngener Handball-Zweite hat den Sprung in die Bezirksklasse bereits vor Wochenfrist klar gemacht. Jetzt zog A-Ligist TSV Deizisau II nach. Beide Teams treffen sich nächste Saison in der Bezirksklasse wieder.















Die Landesliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn haben ihre kleine Serie ausgebaut. Sie gewannen ihr drittes Spiel in Folge und schafften im letzten Heimspiel der Saison am Ende einen souveränen Sieg. Bei den Männern wiederum sicherte sich in der Kreisliga A, eine Woche nach dem TSV Köngen II, auch der TSV Deizisau II vorzeitig den Aufstieg.