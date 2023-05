1 Die Jano-E-Jugend alias Serbien (hier im Angriff) ist Mini-Weltmeister. Foto: /Jörn Kehle

Die JANO Filder gewinnt die Handball-Mini-WM der E-Jugend in der heimischen Egelseehalle – wichtiger ist aber der Spaß am Spiel.















Es wuselt nur so an diesem Tag in der Neuhausener Egelsee-Sporthalle. Mehr als 300 E-Jugendliche treten bei der diesjährigen Mini-Weltmeisterschaft gegeneinander an – und alle sind mit Freude, aber auch mit vollem Ehrgeiz bei der Sache. Ob die Kinder auf dem Feld, die Auswechselspieler und Trainer auf der Bank oder die mitfiebernden Eltern, Geschwister und Großeltern auf der Tribüne. Das allerwichtigste ist, dass alle mit Spaß dabei sind und Freude haben. Es ist auf jeden Fall ein großes Familien-Handballfest – denn eine WM ist immer ein großes Ding, auch wenn es „nur“ die Mini-WM der E-Jugend ist.