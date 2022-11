1 Das Ergebnis klingt knapper als der Spielverlauf war. Foto: picture alliance/dpa/Wittek

Der Tabellenführer der Württemberg-Liga gibt sich in Zizishausen keine Blöße. Die Handballer der HSG Ostfildern gewinnen mit 38:34.















Den erwarteten Erfolg feierten die Württembergliga-Handballer der HSG Ostfildern beim Kellerkind TSV Zizishausen. Am Ende stand aus Sicht des Spitzenreiters zwar „nur“ ein 38:34 (19:12) auf der Anzeigetafel, aber richtig eng war es lediglich am Anfang der Partie. „In den ersten zehn Minuten haben wir den stark aufspielenden Kai Schäffner nicht in den Griff bekommen“, fasste HSG-Betreuer Matthias Dunz den Beginn des Spiels zusammen. Erst als dies besser gelang, konnte sich die HSG innerhalb weniger Minuten durch einen5:0-Lauf auf 10:5 absetzen. Von diesem diesem Zeitpunkt an haben wir das Spiel immer mehr an uns gerissen und die Führung kontinuierlich ausbauen können“, war Dunz zufrieden. Als der TSV kurzzeitig näher kam, zog Ostfildern das Tempo nochmals an und erhöhte bis zur Pause auf 19:12.