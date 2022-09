1 Mit dieser Mannschaft möchte der TSV Deizisau in der Württembergliga ganz oben mitspielen. Foto: TSV Deizisau

Der TSV Deizisau unternimmt den nächsten Anlauf, um in die BWOL aufzusteigen. Mit einem beinahe unveränderten Team soll der Sprung nach oben gelingen.















Im Mannschaftsbogen, der von den Vereinsverantwortlichen vor der neuen Runde abgegeben wird, ist bei den Württemberg-Liga-Handballern des TSV Deizisau in der Rubrik Saisonziel „Platz 1 bis 5“ zu lesen. Anders formuliert könnte das auch mit der in solchen Fällen gängigen Floskel „oben mitspielen“ umschrieben werden – und klingt ein wenig nach Understatement. Denn nach einem dritten Platz in der vergangenen Runde – zuvor gab es zwei coronabedingt abgebrochene Spielzeiten – müsste doch eigentlich mehr möglich sein.