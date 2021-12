1 In dieser Woche werden die Bälle auch in Neuhausen nochmals aus dem Netz geholt. Foto: EZ/Archiv

Lob und Anerkennung hat der TSV Neuhausen auch in Konstanz bekommen. Die Punkte allerdings blieben nach einem 34:26 am Ende aber beim noch immer verlustpunktfreien Spitzenreiter.















Konstanz - The same procedure... – Wenn die Handballer des TSV Neuhausen in der 3. Liga gegen favorisierte Teams antreten, agieren sie über weite Strecken auf Augenhöhe, ziehen am Ende aber doch den Kürzeren. Die 26:34-Niederlage bei der HSG Konstanz war ein weiteres Beispiel dafür, denn in der ersten Hälfte „haben wir echt gut mitgehalten“, sagte TSV-Spieler Roman Fleisch nach der Partie. In der Tat führten die noch immer verlustpunktfreien Gastgeber kurz nach dem Wechsel lediglich mit 16:15, ehe ein 5:0-Lauf die Vorentscheidung brachte.