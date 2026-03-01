TSV Neuhausen II: „Vielleicht tut uns das auch mal ganz gut“

1 Die Köngener und Leon Agner landen gegen Neuhausen II einen Coup. Foto: Michael Treutner

Die Landesliga-Handballer des TSV Köngen bringen dem Spitzenreiter TSV Neuhausen II beim 34:27 die erste Schlappe seit rund eineinhalb Jahren bei.











Bei der Frage nach der zuvor letzten Niederlage kommt Handballtrainer Marco Schwab vom TSV Neuhausen II ins Grübeln – nach längerer Denkpause kommt dann doch eine Antwort: „Vor rund eineinhalb Jahren in Grabenstetten in der Bezirksliga.“ Nach dem Durchmarsch bis in die Landesliga hat es die Neuhausener im Derby beim TSV Köngen allerdings wieder erwischt: Mit 27:34 (9:16) unterlagen die Filderhandballer – die mit davor erst zwei jeweils aus einem Remis resultierende Punkten indes weiter von der Tabellenspitze grüßen, den Hausherren. Bei denen war die Freude über den Coup natürlich groß: „Wir wollten das erste Team sein, das Neuhausen schlägt – das haben wir geschafft“, sagte der Köngener Coach Dominic Fischer stolz. Erwartet hatte er das sicher nicht: „Wir waren ganz klar der Underdog in diesem Spiel.“