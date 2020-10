1 Stefanie Ege. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Torhüterin trainiert die Landesliga-Frauen des TSC Wolfschlugen II.

Wolfschlugen - So müsste sich doch jemand finden lassen. Viele junge Frauen jubeln in die Kamera. Unter dem Foto steht: „Wir brauchen Dich! Trainer gesucht.“ Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen II werben via soziale Medien um eine Entlastung für Stefanie Ege. Denn die steht nicht nur beim Wolfschlugener Drittliga-Team im Tor, sondern trainiert seit dieser Saison auch das zweite Frauen-Team, das den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat.