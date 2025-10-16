Handball – Landesliga: Stefan Eidt übernimmt „bestelltes Feld“

1 Stefan Eidt zu seiner Zeit beim TSV Deizisau. Foto: Herbert Rudel

Der frühere Deizisauer Handballtrainer folgt beim Handball-Landesligisten TSV Zizishausen auf den früheren Denkendorfer Ralf Wagner.











Ein bisschen Bedenkzeit brauchte er schon. Aber dann sagte er zu. „Die B-Jugend in Zizishausen war meine erste Trainerstation und ich kenne Ralf sehr gut, also mache ich es“, sagte Stefan Eidt. Eineinhalb Jahre nach seinem Ausscheiden beim TSV Deizisau ist Eidt seit dieser Woche Trainer des Handball-Landesligisten TSV Zizishausen. Er übernimmt dort von Ralf Wagner, der erst zu Saisonbeginn nach zehn Jahren beim TSV Denkendorf Coach der Zizishausener wurde. Der Wechsel hat keine sportlichen Gründe, Wagner gab den Posten aus privaten Gründen ab.