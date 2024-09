Handball – Landesliga: Lauter Neulinge

1 Finn Fuß und der TSV Köngen müssen sich in der Landesliga orientieren. Das Derby gegen Denkendorf gibt es vorerst nicht. Foto: /Herbert Rudel

Alle Handball-Landesliga-Teams der Region sind in die Liga entweder auf- oder abgestiegen. Während die Männer des TSV Köngen vorsichtig nach oben schauen, wollen sich die drei Frauenteams etablieren.











„Die Derbys fehlen schon ein bisschen“, sagt Trainer Dominic Fischer von den Handballern des TSV Köngen und bedauert nicht nur deshalb den Abstieg in die Landesliga. Aber der Frust darüber ist längst abgeschüttelt und alle im Team schauen nach vorne. Bei den Frauen spielen dagegen aus regionaler Sicht gleich drei Teams, die sich in der am Wochenende beginnenden Saison zum Lokalduell treffen. Und auch hier liegt das an Veränderungen: Der TV Reichenbach kommt von oben, das Team Esslingen und der TSV Neuhausen sind Aufsteiger aus der „alten“ Bezirksliga. Am Startwochenende sind allerdings alle hiesigen Teams erst mal noch spielfrei.