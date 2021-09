1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Frauen-Landesligisten SG Hegensberg/Liebersbronn und TSV Wolfschlugen II spielen in der Staffel 2.

Esslingen - Durch Corona wurden die Spielklassen der unterschiedlichen Sportarten in den allermeisten Fällen eingefroren. Nicht so in der Landesliga der Handball-Frauen. Anders als in der abgelaufenen und abgebrochenen Saison wurden das zweite Team des TSV Wolfschlugen und die SG Hegensberg/Liebersbronn gemeinsam in die Staffel 2 eingeteilt, sodass es wieder Derbys geben wird.