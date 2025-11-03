Handball – Landesliga: Neuhausen II dominiert Köngen – und die Liga

1 Trikottest: Neuhausens Niklas Thierauf (am Ball) lässt sich von Köngens Levin Schlichter nicht stoppen. Foto: Jörn Kehle

Das Handball-Landesligaderby zwischen dem TSV Neuhausen II und dem TSV Köngen bestätigt: Bei den einen läuft's, bei den anderen nicht.











Für Sportsleute ist es manchmal nicht schwer, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. „In der Pause ist es bei denen in der Kabine ganz schön laut geworden, das war nebenan gut zu hören“, berichtet Marco Schwab, „ich kann das gut verstehen.“ Schwab trainiert die Landesliga-Handballer des TSV Neuhausen II, die im Derby gegen den TSV Köngen zum Wechsel satt mit 21:12 führten – Kollege Dominic Fischer ließ seine Spieler deutlich wissen, was er von ihrer Leistung hielt. Im zweiten Durchgang wurde es aus Sicht der Köngener zwar etwas besser, aber sie unterlagen dennoch deutlich mit 28:36. Dass die Stimmung bei den Neuhausenern bestens war, kann wiederum Fischer gut nachvollziehen.