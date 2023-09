1 Die JANO-A-Jugend, hinten von links: Louis Fischer, Eric Theisen, Marlin Sprößig, Fabian Dirmeier, Max Heydecke, Linus Schmid und Laurin Huss. Mitte von links: Trainer Alexander Adam, Felix Prawatschke, Nico Wild, Max Böhm, Ben van der Mei, Glenn Baumann und Trainer Jens Geiselhart. Vorne von links: Oskar Böhm, Noa Safar, Till Elger, Silas Nilli, Moritz Fischer, Oliver Schwartz, Niklas Priebe und Nick Scherbaum. Es fehlt: Julien Sprößig. Foto: /oh

Zum zweiten Mal ist die männliche A-Jugend der JANO Filder in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten. Der Kader besteht fast ausschließlich aus Eigengewächsen.















Über den Sommer hat es meist nur zu zwei Trainingseinheiten pro Woche gereicht – was zunächst verwundert, immerhin hat sich die männliche A-Jugend der Jugendhandballakademie Neuhausen/Ostfildern (JANO) für die höchste deutsche Spielklasse qualifiziert. Zum zweiten Mal übrigens – bereits in der Saison 2018/2019 war die JANO in der Bundesliga vertreten. Damals allerdings, gerade ein paar Monate nach der Gründung der Akademie 2018, profitierte die Mannschaft noch von der guten Jugendarbeit der Stammvereine TSV Neuhausen und HSG Ostfildern.