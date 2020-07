1 Der TSV Neuhausen wird wohl auch in der kommenden Saison in der Baden-Württemberg Oberliga antreten. (Symbolfoto) Foto:

Die Handballer des TSV Neuhausen hatten bis zuletzt darauf gehofft, dass doch noch eine Mannschaft zurückzieht und sie dadurch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten dürfen. Doch daraus wurde nichts.

Neuhausen - Sie hatten bis zum Schluss ein bisschen Hoffnung, aber bis Dienstagabend hat sich an der Situation des TSV Neuhausen nichts mehr geändert: Und so werden die Neuhausener Handballer auch in der kommenden Saison in der Baden-Württemberg Oberliga antreten. „Wir gehen mal davon aus, dass kein Verein bis zum Schluss wartet und kurz vor Fristende zurückzieht“, sagte Neuhausens Kapitän Hannes Grundler am Dienstag.