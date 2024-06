Handball – HC Wernau: Freundschaft, die Erfolg mit sich bringt

1 Die HCW-Handballer feiern nach dem Sieg im letzten Spiel den Bezirksliga-Aufstieg. Foto: HC Wernau

Die Handballer des HC Wernau beenden die Kreisliga-A-Saison auf Platz zwei und marschierten in die Bezirksliga. Die HC-Frauen steigen dagegen ab.











Innerhalb von drei Jahren marschierten die Handballer des HC Wernau von der Kreisliga B in die Bezirksliga – ehemals Bezirksklasse. Sie beendeten die vergangene Kreisliga-A-Saison mit lediglich zwei Niederlagen sowie 32:4 Punkten. Somit landeten die Wernauer, punktgleich mit dem Tabellenführer SV Vaihingen, auf Platz zwei. Den Aufstieg machten die HCW-Handballer bereits vier Spieltage vor dem Saisonende mit dem 35:30-Sieg vor heimischem Publikum klar. „Wir wollten unbedingt den unteren Ligen entfliehen, denn für uns hatte der Verein immer mehr Potenzial, als das, was er in den vergangenen Jahren gespielt hat“, betont Spielleiter Luca Pfeffer, der gleichzeitig für die Wernauer Handballer auf der Platte steht und ergänzt: „Coach Timmy Hiller und seinem Trainerteam haben wir es zu verdanken. Sie waren engagiert und haben sich von Anfang an voll dahinter geklemmt.“