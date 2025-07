Handball-Funktionär: Markus Belser – der Zusammenführer

1 Markus Belser gut gelaunt zu Gast in der EZ-Redaktion. Foto: Robin Rudel

Der Denkendorfer Markus Belser soll am Freitag als Vorsitzender des gerade gebildeten Handball-Bezirks Neckar/Alb bestätigt werden. Wer ist der Neue?











Markus Belser ist ein Mann, an dem alle, die ihn kennen, seine ruhige und sachliche Art schätzen, seine Verlässlichkeit und seine akribische Vorgehensweise. Das befähigt ihn wohl auch zu seinem neuen Amt, das er seit Anfang des Monats ausübt und in dem er am Freitag allerhöchstwahrscheinlich bestätigt wird. In diesem Moment beim Gespräch in der Redaktion der Eßlinger Zeitung aber spürt man, was ihn antreibt. „Wenn ich die Kinder lachen sehe, ist das etwas ganz Besonderes“, sagt er und verbirgt seine Rührung nicht. Belser ist der Vorsitzendende des durch die Reform im Zuge des Zusammenschlusses der bisherigen drei baden-württembergischen Landesverbände neu gebildeten Handball-Bezirks Neckar/Alb. Es besteht kein Zweifeld daran, dass der 50-jährige Denkendorfer am Freitagabend beim außerordentlichen Bezirkstag in Wolfschlugen offiziell gewählt wird.