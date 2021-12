1 Kopf frei kriegen: vom Handball und vom Corona-Hin-und-Her. Foto: dpa/Ronald Wittek

Sie blieben bis zum Schluss dran, konnten das Spiel aber nicht drehen. Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen unterlagen in Steißlingen mit 24:27.















Steißlingen - Sie mussten von Anfang an einem Rückstand hinterherrennen, waren zwar immer auf Tuchfühlung, aber nicht ein einziges Mal in Führung – und unterlagen am Ende mit 24:27: Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen schafften im Auswärtsspiel bei der Tus Steißlingen einfach die Wende nicht, obwohl es immer wieder danach aussah und sich auch die entsprechenden Möglichkeiten boten.