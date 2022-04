Die Verbandsliga-Handballerinnen des TSV Köngen haben ihre weiße Weste auch beim SC Lehr gewahrt. Trotz des ungeliebten Harzverbots gab es einen 27:16-Sieg.















Wenn es in der Ulmer Sporthalle Nord gegen Teams des SC Lehr geht, haben viele Gegner ihre liebe Müh’ und Not. Das liegt oft an der Leistung der Gastgeber, aber mindestens ebenso häufig am dort herrschenden Harzverbot. Die Verbandsliga-Handballerinnen des TSV Köngen ließen sich am Freitagabend davon allerdings nicht beeindrucken und setzten dem 31:20-Erfolg aus dem Heimspiel am vergangenen Sonntag einen 27:16-Sieg oben drauf.