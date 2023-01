Handball Frankreich, Spanien und Schweden auf WM-Viertelfinal-Kurs

Die Mitfavoriten Frankreich, Schweden und Spanien sind bei der Handball-Weltmeisterschaft erfolgreich in die Hauptrunde gestartet.Die Spanier setzten sich gegen Co-Gastgeber Polen in Krakau mit 27:23 (16:15) durch, Europameister Schweden hatte beim deutlichen 37:28 (18:14)-Erfolg gegen Ungarn in Göteborg keine Probleme.