11 Der überragende Torwart Marin Sego zeigte vor allem in der Crunch Time mehrere Glanzparaden. Foto: Imago/Eibner//Jan Strohdiek

Frisch Auf Göppingen hat trotz einer 31:33-Niederlage beim Bundesligarivalen TBV Lemgo Lippe die lukrative Gruppenphase der European League erreicht. Torwart Marin Sego sicherte nach dem 28:24 im Hinspiel in einer Zitterpartie das Weiterkommen.















Link kopiert

Am Sonntag beim 29:28 in der Handball-Bundesliga gegen den VfL Gummersbach avancierte Frisch-Auf-Torwart Daniel Rebmann zum Matchwinner. Zwei Tage später sicherte der zweite Keeper Marin Sego der Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer in einer Zitterpartie das Weiterkommen. Der 37-jährige Kroate, vor der Saison aus Montpellier gekommen, zeigte vor allem in den entscheidenden letzten Minuten reihenweise Glanzparaden gegen frei vor ihm auftauchende TBV-Spieler und sorgte dafür, dass die Göppinger Niederlage nicht höher als mit 31:33 (15:18) ausfiel.

So reichte dem EHF-Pokal-Sieger der Jahre 2011, 2012, 2016 und 2017 das 28:24-Polster aus dem Hinspiel für das Erreichen der lukrativen Gruppenphase in der European League. Diese garantiert fünf Heimspiele, die Auslosung erfolgt an diesem Donnerstag (11 Uhr). „Wir sind mega happy, dass wir weiter sind, wir haben erneut hinten raus die Nerven behalten“, sagte Linksaußen Marcel Schiller mit sechs Toren (davon vier Siebenmeter) gemeinsam mit Rückraumspieler Josip Sarac bester Göppinger Werfer, gefolgt von Rechtsaußen Axel Goller (5) und Spielmacher Tim Kneule (4). „Ich bin sehr, sehr stolz auf das Team, dass es kühlen Kopf bewahrt hat. Marin Sego hat in der zweiten Halbzeit überragende Paraden gezeigt, er hat uns im Spiel gehalten“, freute sich Coach Mayerhoffer.

Vor 2231 Zuschauern hatte Frisch Auf nach einem 6:2-Blitzstart (8.) den Faden verloren. Im Laufe der Partie stellte vor allem das Lemgoer 7:6-Überzahlspiel die Göppinger vor große Probleme. Trotz der Verletzung seines Spielmacher Lukas Hutecek beim Stand von 27:25 (49.) zogen die enorm willensstarken Lemgoer auf 31:27 (54.) davon. Dann nagelte Sego mit seiner ganzen Erfahrung seinen Kasten zu – und Frisch Auf, das weitaus mehr von der Bank nachlegen konnte als das Team von Trainer Florian Kehmann, schaukelte den Gesamtsieg nach Hause.

Weiter geht es für Göppingen am kommenden Samstag (20.30 Uhr) in der Liga bei Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Doch zunächst wird gespannt auf die Auslosung der European-League-Gruppenphase geschaut.

Aufstellungen

TBV Kastelic, Zecher; Hutecek 4, Zehnder 5, Brosch 2, I. Guardiola 1, Simak 2, Laerke 1, Schagen 4, Blaauw, Schwarzer, Suton 4, Zerbe 6, Versteijnen 1, G.Guardiola 3, Oetjen.

Frisch Auf Rebmann (1.-30), Sego (31.-60.); Kneule 4, Duarte 1, Lindenchrone, Sarac 6, Ellebaek 1, Blagotinsek 2, Schiller 6/4, Goller 5, Hermann 2, Kozina 1, Malus 2, Schmidt 1.