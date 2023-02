10 Linksaußen Marcel Schiller verwandelte alle sieben Siebenmeter für Frisch Auf Göppingen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Frisch Auf Göppingen besiegt in einem flotten und intensiven Handballspiel vor 4000 Zuschauern das französische Spitzenteam Montpellier HB mit 27:25. Trainer Markus Baur bangt nun aber vor dem Duell in Stuttgart um zwei Rückraumspieler.















Gruppenplatz zwei war gesichert, das Achtelfinalticket längst gebucht – es ging um nicht mehr allzu viel im letzten European-League-Hauptrundenspiel von Frisch Auf Göppingen gegen Montpellier HB. Doch zur Freude der 4000 Zuschauer in der EWS-Arena besiegte der Handball-Bundesligist den Gruppensieger und Spitzenreiter der französischen Liga in einem flotten und intensiven Spiel mit 27:25 (14:11).

Schiller souverän

Bester Werfer für die Mannschaft von Trainer Markus Baur war Marcel Schiller. Der Linksaußen kam nur für die Siebenmeter aufs Feld (die meisten davon holte der starke Kreisläufer Kresimir Kozina heraus) und verwandelte alle sieben sicher. Der französische Nationalkeeper Remi Desbonnet, der die deutsche Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale entnervt hatte, war machtlos. Der 31-Jährige hielt gut, doch Frisch-Auf-Keeper Marin Sego stand ihm in keinster Weise nach.

„Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Spiel am Donnerstag. Wir werden alles, was in uns steckt, raushauen“, versprach Baur mit Blick auf das Derby an diesem Donnerstag (19.05 Uhr, Porsche-Arena/5550 Tickets sind verkauft) beim TVB Stuttgart. Der Göppinger Coach versuchte gegen Montpellier die Kräfte zu verteilen, bangt nun aber um die Rückraumspieler David Schmidt (Fußverletzung) und Josip Sarac (Blessur am Kopf), die in der Schlussphase nicht mehr eingesetzt werden konnten. „Es kann eng werden“, sagte Baur.

Unabhängig davon, sind die Göppinger heiß auf das Duell in der Landeshauptstadt. „Wir sind zwar etwas müde, aber wir brennen auf das Derby. Wir sind nach der Hinspielniederlage unseren Fans einiges schuldig. Ich kann es kaum erwarten“, sagte Kozina, der emotionale Leader im Frisch-Auf-Team.

In der European League geht es für den EHF-Pokal-Sieger der Jahre 2011, 2012, 2016 und 2017 im Achtelfinale gegen Valur Reykjavik weiter. Am 21. März geht es nach Island, das Rückspiel geht am 28. März in Göppingen über die Bühne.

Torschützen

FAG Schiller (7/7 Siebenmeter), Kozina (4), Schmidt (3), Sarac (3), Blagotinsek (3), Ellebaek (2), Lindenchrone (2), Kneule (1), Hermann (1), Goller (1).

Montpellier Descat (6/2), Simonet (6), Lenne Y. (4), Porte (4), Konan (2), Nacinovic (1), Skube (1), Bos (1).

So geht’s weiter

Bundesliga

TVB Stuttgart – Frisch Auf (2. März, 19.05 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (18. März, 20.30 Uhr), GWD Minden – Frisch Auf (25. März, 17.30 Uhr), Frisch Auf – Bergischer HC (2. April, 16.05 Uhr).

European League

Achtelfinale: 21. März/28. März. Viertelfinale: 11. April/18. April. Final Four in Flensburg: 27. Mai/28. Mai. (jüf)