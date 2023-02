1 Der 18-jährige Julian Buchele (re. stehend) kam in Veszprem nach der Pause ins Frisch-Auf-Tor und machte seine Sache gut. Foto: Imago/Eibner//Thomas Häsl

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat sich mit einem 40:23 bei Fejer B.A.L-Veszprem vorzeitig das Weiterkommen in der European League gesichert. Nun geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition fürs Achtel- und möglicherweise Viertelfinale zu erarbeiten.















Link kopiert

Am Erreichen des Achtelfinales in der European League hat bei Frisch Auf Göppingen ernsthaft keiner mehr gezweifelt: Mit dem souveränen 40:23 (20:11) beim ungarischen Club Fejer B.A.L.-Veszprem hat der Handball-Bundesligist die Teilnahme vorzeitig perfekt gemacht. In den ausstehenden drei Hauptrundenspielen geht es nun darum, den zweiten Platz in der Gruppe zu behaupten, um auf dem angestrebten Weg ins Final Four (27./28. Mai in Flensburg) vermeintlich starken Clubs wie den Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und Füchse Berlin aus dem Weg zu gehen.

In der ab dem Stand von 7:8 (11.) sehr einseitigen Partie fiel es nicht ins Gewicht, dass die hoch überlegenen Göppinger gegen das vom Ex-Metzinger Coach Csaba Konkoly trainierte Team auf die Rückraumspieler Gilberto Duarte (Magenprobleme) und Tobias Ellebaek (Knieprobleme) sowie Torwart Daniel Rebmann (Magen-Darm-Infekt) verzichten musste. Für den Keeper stand zunächst Marin Sego (37) zwischen den Pfosten, nach der Pause dann der 18-jährige Jugend-Nationalspieler Julian Buchele, der seine Sache vor den 1000 Zuschauern sehr ordentlich machte.

Unsere Empfehlung für Sie Neues von Frisch Auf Göppingen Vertragsverlängerung mit Eigengewächs und Geldstrafe Frisch Auf Göppingen bindet Rückraumspieler Oskar Neudeck langfristig, unterdessen wird der Handball-Bundesligist von der EHF zur Kasse gebeten.

Beste Werfer für die Mannschaft von Trainer Markus Baur waren Josip Sarac, Kevin Gulliksen, David Schmidt und Till Hermann (alle fünf Tore). „Das war ein klarer Sieg von uns, vor allem war unser Tempo zu schnell für den Gegner. Alle Spieler sind zum Einsatz gekommen und haben ihre Sache über weite Strecken ordentlich gemacht. Insofern sind wir guten Mutes für das Bundesligaspiel am kommenden Donnerstag“, sagte Baur. Dann kommt um 19.05 Uhr der HC Erlangen in die EWS-Arena. Und es wird definitiv bedeutend mehr Gegenwehr geben.

Aufstellungen

Veszprem Balogh, Podoba; Toth, Machac 1, Szmetan 3, Hari, Preszter, Eles 7, Pulay 2, Szucsik, Ludman 5, Molnar, Szrnka 3, Bugyaki, Vetesi, Gal 2.

Frisch Auf Sego (1.-30.), Buchele (31.-60.); Neudeck 1, Kneule 3, Lindenchrone 3, Sarac 5, Blagotinsek 2, Schiller 4/1, Goller 3, Gulliksen 5, Hermann 5, Kozina 3, Malus 1, Schmidt 5.

So geht’ weiter

Bundesliga

Frisch Auf – HC Erlangen (9. Februar, 19.05 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf (19. Februar, 14 Uhr), Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (25. Februar, 20.30 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (2. März, 19.05 Uhr).

European League

Frisch Auf – Benfica Lissabon (14. Februar, 18.45 Uhr), Tatran Petrov – Frisch Auf (21. Februar, 18.45 Uhr), Frisch Auf – Montpellier HB (28. Februar, 18.45 Uhr).