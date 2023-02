Markus Baur von Frisch Auf Göppingen „Zuckerbrot und Peitsche habe ich von Petko gelernt“

Nach vier Jahren Pause ist Markus Baur zurück im Handballgeschäft. Der neue Trainer von Frisch Auf Göppingen sagt, was ihn am Traditionsclub reizt und was er mit dem aktuellen Bundesligadrittletzten erreichen will.