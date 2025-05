1 Foto: picture alliance / dpa

Die Frauen des TSV Denkendorf II verpassen den Sprung in die Landesliga. Die Männer des Vereins sowie des TSV Köngen und die Frauen des TV Reichenbach haben die Rückspiele vor sich.











Die Handballerinnen des TSV Denkendorf II bleiben in der Bezirksoberliga. Nachdem sie die Heimpartie der Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Landesliga gegen die HSG Freiburg noch knapp mit 30:29 gewonnen hatten, kamen sie im Rückspiel in Freiburg mit 27:40 (11:19) unter die Räder.