Handball – Entscheidungsspiele: Heli-Frauen spielen nur phasenweise gut

1 Diese Situation gibt es nicht nur ein Mal: Ronja Schwab wirft und der Ball ist drin. SG-Torhüterin Severina Balz kann es nicht verhindern. Foto: Herbert Rudel

Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn verlieren das Entscheidungs-Hinspiel zur Oberliga gegen den TSV Rot-Malsch mit 24:29.











Link kopiert

Die Chance kam etwas unerwartet – nun ist sie aber nicht sehr groß, dass die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn in der kommenden Saison in der Oberliga spielen werden: Sie verloren die Hinpartie der Entscheidungsspiele gegen den badischen Oberligisten TSV Rot-Malsch in eigener Halle mit 24:29 (14:12) – die Herausforderung im Rückspiel am kommenden Dienstag (20 Uhr) in Malsch ist groß.