Handball – Entscheidungsspiele: Handballteams wollen sich eine „gute Ausgangslage verschaffen“

Die Handballsaison ist zu Ende, der Jubel ist verstummt, die Tränen sind getrocknet – und die allermeisten Mannschaften aus der Region befinden sich in der wohlverdienten Pause. Für sechs Teams geht es aber in den Entscheidungsspielen noch um den Aufstieg. Bereits am Dienstagabend unterlagen die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn zuhause gegen den Oberliga-Fünften TSV Rot-Malsch mit 24:29, haben aber die Chance, die Heimpleite auswärts am kommenden Dienstag (20 Uhr) wiedergutzumachen. Am Freitagabend waren bereits die Handballerinnen des TV Reichenbach in ihrem Entscheidungs-Hinspiel zur Verbandsliga bei den Rhein-Neckar Löwen im Einsatz (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Eines haben die Teams aus dem Kreis aber gemeinsam: So richtig weiß keines, was auf sie zukommt, da die Gegner relativ unbekannt sind.