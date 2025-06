Handball – Entscheidungsspiele: Die TVR-Frauen verpassen den Aufstieg knapp

1 Isabel Tonn und ihre Kameradinnen hauen sich voll rein – am Ende werden die Reichenbacherinnen aber nicht belohnt. Foto: Robin Rudel

Es hat nicht sollen sein: Wie bereits die Männer am Vortag scheiterten die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach in den Entscheidungsspielen. Die TVR-Frauen gewannen zwar das Rückspiel um den Aufstieg in die zur kommenden Saison startende überregionale Verbandsliga des neuen baden-württembergischen Handballverbands gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 27:22 (10:11), mussten den Gästen aber aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore den Vortritt lassen. Das Hinspiel hatten die Reichenbacherinnen mit 19:24 verloren.