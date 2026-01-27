Handball-EM 2026: Brisantes Duell ums Halbfinale – das spricht für und gegen Deutschland

Brisantes Duell ums Halbfinale – das spricht für und gegen Deutschland

1 Duell der Linkshänder: Dika Mem (li.) gegen Renars Uscins Foto: imago/Maximilian Koch/Kessler-Sportfotografie

Alles oder nichts: Die deutschen Handballer kämpfen an diesem Mittwoch (18 Uhr/ZDF) gegen Frankreich um den Einzug ins EM-Halbfinale. Was spricht für das DHB-Team, was dagegen?











Es gab Kenner der Handballszene, die sind immer noch fassungslos und fragen sich: Wie konnte der Bundestrainer Ausnahmekeeper Andreas Wolff nach seiner 22-Paraden-Gala gegen Norwegen beim 26:31 der deutschen Handballer gegen Dänemark draußen lassen? Schenkt er das Spiel ab? Was ist das für ein Zeichen ans Team? Der Gegner wäre auch nicht auf die Idee gekommen, seinen Stammtorwart Emil Nielsen auf der Bank zu lassen. Zudem hatte Alfred Gislason seine beiden Stamm-Außen Lukas Mertens und Lukas Zerbe komplett aus dem Kader rotiert.