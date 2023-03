1 Vier Tore von Lucas Schieche (hier beim EZ-Pokal) waren für Altbach zu wenig. Foto: / Herbert Rudel

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Heli und des TV Reichenbach II verlieren – wie die Bezirksliga-Männer aus Altbach und Wolfschlugen.















Sowohl die Landesliga-Handballerinnen der SG Heli wie auch die des TV Reichenbach II haben am vergangenen Samstag eher schwache Leistungen gezeigt und mussten dementsprechend die Punkte ihren Gegnern überlassen. Niederlagen setzte es ebenfalls für die Bezirksliga-Männer des TV Altbach und des TSV Wolfschlugen II. In der Bezirksklasse festigte das Spitzenduo HSG Ostfildern II und TSV Neuhausen II mit Heimsiegen seine Position. Und auch der erste Verfolger, das Team Esslingen II, fuhr nach drei Niederlagen in Folge in Grabenstetten wieder mal einen Sieg ein.