1 31 Tore reichten für den TV Plochingen in Bittenfeld zum Sieg. Foto: dpa/Ronald Wittek

Die Handballer des TV Plochingen beginnen die BWOL-Saison mit einer starken Leistung und einem einem 31:26-Sieg beim TV Bittenfeld II.















Dass die Neuzugänge beim TV Plochingen eingeschlagen haben, darf man zumindest einmal nach dem ersten Spiel des neuformierten Teams in der Baden-Württemberg Oberliga (BWOL) mit Fug und Recht behaupten. Beim 31:26-Sieg zum Saisonauftakt gegen den TV Bittenfeld II wussten sich Aleksa Djokic, Elias Newel und Felix Stahl jedenfalls bestens in Szene zu setzen. Das Trio steuerte 22 Tore zum letztlich ungefährdeten Erfolg bei der TVB-Bundesligareserve durch. Hinzu kam eine starke Kollektivleistung in der Defensive.