1 Gemeinsam zum Erfolg: Fabian Dirmeier und Luis Sommer, Simon Kosak und Jannik Hohlweg, Philipp Keppeler und Glenn Baumann (von links nach rechts). Foto: /Jörn Kehle

Handball-Drittligist TSV Neuhausen setzt bei der Integration eigener Nachwuchstalente auf Paten. Die erfahrenen Spieler sollen mit Rat und Tat zur Seite stehen und in allen Bereichen als erster Ansprechpartner dienen, damit die Youngster ihr wahres Leistungsvermögen abrufen können.















Link kopiert

Jung und talentiert: Dass die die drei Neuzugänge des TSV Neuhausen Fabian Dirmeier, Glenn Baumann und Jannik Hohlweg handballerisch richtig was drauf haben, ist unbestritten. Das haben sie sowohl im Jugendbereich der JANO Filder als auch in der Vorbereitung bei den MadDogs gezeigt. Aber das allein reicht eben nicht aus, um sich in der 3. Liga zu etablieren. Der Sprung von der Jugend in den Aktiven-Spielbetrieb ist schon eine enorme Herausforderung. Diesen auch in die dritthöchste Spielklasse zu meistern, gelingt nicht jedem Talent- und oft nicht auf Anhieb. Um so wichtiger ist es, dass die Youngster sich im Team wohlfühlen, sich schnell integrieren und eben ihren Platz finden. So kam den TSV-Verantwortlichen die Idee mit dem Paten-Projekt.