1 Trainer sowie Jugendleiter Thomas Bäurle (Mitte) und der Wernauer Handball-Nachwuchs sind mit Spaß bei der Sache. Foto: /Robin Rudel

Früher wollte der HCW hoch hinaus, dann wurde das Geld knapp. Heute konzentriert sich der Verein auf die Basis – und ist gerade für die Jugend attraktiv.

Wernau - Kürzlich war der HC Wernau in der Zentrale des Handball-Verbandes Württemberg mal wieder ein Thema. So sehr, dass es einen Anruf gab, um nachzufragen, was bei dem Verein denn los sei. Gleich zwölf junge Teilnehmer hatte der HCW zum Schiedsrichter-Neulingskurs gemeldet – das ist ungewöhnlich. Und positiv. Ansonsten aber ist es ruhig geworden um den Verein, der einst nach Höherem strebte und damit mehrfach scheiterte. Den heutigen Machern ist das recht. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, den Handballerinnen und Handballern in Wernau eine sportliche Heimat zu bieten, in der sie sich wohl fühlen und ihrem liebsten Hobby nachgehen können. Nicht mehr und nicht weniger.