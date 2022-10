1 Selbst TVR-Kreisläufer Fabian Mäntele kam gegen eine schwache Denkendorfer Deckung kontaktlos zum Wurf. Foto: /Herbert Rudel

Beim 29:23 im Handball-Verbandsliga-Spiel zwischen dem TV Reichenbach und dem TSV Denkendorf gibt es einen klaren Sieger – auch wenn dieser nicht überzeugte.















Nach dem Spiel war es nochmals laut in der Reichenbacher Brühlhalle, denn der TVR feierte gemeinsam mit seinen Fans den 29:23 (15:11)-Erfolg über den TSV Denkendorf. Es war fast schon das einzige Mal, dass es so laut wurde denn in den 60 Minuten davor war die Stimmung in der Halle mäßig – manch einer würde behaupten, sie war eines Derbys unwürdig.