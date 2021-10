1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Handball-Bezirksligist TV Altbach feiert den ersten Heimsieg und hat ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Positiver Test in Wolfschlugen.















Esslingen - Nach einer Viertelstunde sah es in der Altbacher Sporthalle noch nicht nach einem Sieg für die Gastgeber aus. Am Ende aber durfte sich der TV Altbach über seinen ersten Heimsieg der Handballsaison freuen. In der Bezirksklasse zieht der verlustpunktfreie Tabellenführer TSV Zizishausen II weiter seine Kreise und ließ dem TSV Neuhausen II keine Chance. Seiner Favoritenrolle wurde auch die „Zweite“ der HSG Ostfildern gerecht. Schwerer tat sich dagegen der TSV Deizisau II in der Kreisliga A, bevor der sechste Sieg unter Dach und Fach war. In der Landesliga der Frauen fiel das Spiel des TSV Wolfschlugen bei der HSG Winterbach/Weiler aufgrund eines positiven Corona-Testes bei einer Wolfschlugener Spielerin kurzfristig aus.