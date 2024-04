Handball: Denkendorf feiert Aufstieg

1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Jubel in Denkendorf: Die TSV-Frauen haben sich vorzeitig den Aufstieg in die Württembergliga gesichert. Im Nachbarort herrscht hingegen große Ernüchterung, denn die Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen sind nach einer Niederlage in Donzdorf nun Tabellenletzter. Dagegen feiert das Team Esslingen ein Schützenfest in Sulzgries. In der Württembergliga zog der TSV Wolfschlugen beim Duell der Tabellennachbarn den Kürzeren.