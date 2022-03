Handball – Verbandsliga Zum Schluss kommt noch Gift ins Derby

Die „Stadtmeisterschaft“ in der Handball-Verbandsliga geht an das Team Esslingen. Bei Armin Dobler, Trainer der SG Hegensberg/Liebersbronn, bleibt nach dem 25:30 in heimischer Halle aber nicht nur wegen der Niederlage eine ordentliche Portion Frust zurück.