1 Die Stimmung ist gut, die Ziele sind hoch – die Plochinger Handballfrauen sind wieder da. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Plochingen tritt nach langer Pause mit einem Frauenhandball-Team an. Ziel ist gleich in der ersten Saison der Aufstieg.

Plochingen - Der Samstagabend um Viertel vor sechs wird ein besonderer Moment in der Schafhausäckerhalle in Plochingen sein. Nein, es werden nicht die Drittliga-Handballer des TV Plochingen spielen, die mit dem Aufstieg vor zwei Jahren ja auch Historisches geschafft haben. Die dürften zeitgleich gerade kurz vor der Ankunft in Konstanz sein, wo sie bei der dortigen HSG antreten. Auf der Tribüne in Plochingen werden viele der Frauen sitzen, die vor acht Jahren noch in blauen Trikots für den TVP gespielt haben. Und sie werden sich bestimmt freuen, dass sie endlich Nachfolgerinnen gefunden haben. Nach langer Pause gibt es wieder ein Plochinger Frauenteam. Die Kreisliga-B-Begegnung mit dem HC Wernau II ist das erste Heimspiel.