Handball – Club-WM: Ostfildern und Köngen bei der Club-WM
1
Spannendes Intermezzo: Dominik Keim im Trikot der California Eagles. Foto: oh

Wie es kommt, dass sich Dominik Keim, Sebastian Pollich und Leon Agner ab diesem Freitag mit den besten Handballern der Welt messen.

Die Handballteams der HSG Ostfildern und des TSV Köngen bei der Club-WM der Handballer in Kairo? Nein. Zumindest nicht direkt. Deutschland wird dort vom SC Magdeburg vertreten, dem Champions-League-Sieger. Aus Europa sind ab diesem Freitag in der ägyptischen Hauptstadt zudem der FC Barcelona und Titelverteidiger Veszprem HC dabei. Und trotzdem spielen der aktuelle und der ehemalige HSG-Spieler Dominik Keim und Sebastian Pollich sowie der Neu-Köngener Leon Aigner in der ägyptischen Hauptstadt mit.

