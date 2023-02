1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die BWOL-Handballer des TSV Wolfschlugen vergeben beim knappen 28:29 gegen den TuS Steißlingen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.















Die Handballer des TSV Wolfschlugen kassierten gegen den Tabellen-Drittletzten TuS Steißlingen eine knappe 28:29 (15:12)-Niederlage – damit wird die Luft für das Team von Trainer Steffen Klett in der Baden Württemberg-Oberliga immer dünner. „Wir haben eine Riesenchance verschenkt“, resümierte Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll enttäuscht. Die Wolfschlugener rangieren in der Tabelle auf Platz 14 und haben nun satte neun Zähler weniger auf dem Konto als der Zwölfte HC Neuenbürg, der den letzten Nichtabstiegsrang belegt. „Jetzt gilt es, Ursachenforschung betreiben“, forderte Stoll – und zwar so schnell wie möglich, denn mit den nun anstehenden Partien beim Tabellendritten TSG Söflingen und beim Fünften TV Plochingen stehen schwere Prüfungen an.