1 Aufsteiger Wolfschlugen sorgt in der BWOL für eine Überraschung. Foto: dpa

Den Handballern des TSV Wolfschlugen ist es in der Baden-Württemberg Oberliga gelungen, den Tabellenführer TV Plochingen zu schlagen. Überraschend entschieden die Gastgeber das Derby mit 30:27 für sich.















Die Handballer des TSV Wolfschlugen haben in der Baden-Württemberg Oberliga für eine Überraschung gesorgt. In der heimischen Halle schlug der bis dato Tabellenvierzehnte im Bezirksderby den Spitzenreiter TV Plochingen mit 30:27 (16:16). Im Vorfeld der Partie galt Drittliga-Absteiger Plochingen als klarer Favorit.

Dementsprechend starteten das TVP-Team in die Partie. Schnell zeigten sie den Gastgebern, dass sie hochkarätige Spieler im Kader haben. Nach etwa etwa elf Minuten lag der TVP bereits mit 9:4 in Front. Wolfschulgens Coach Steffen Klett nahm daraufhin eine Auszeit und zeigte dem Team, was sich dringend ändern muss. Und das zeigte Wirkung. Im Anschluss agierten die Gastgeber selbstsicherer: In kurzer Zeit spielte der TSV drei Tempogegenstöße heraus, die allesamt zu Treffern führten. Kurz vor der Halbzeit gelang Wolfschlugens Johannes Theurer per Siebenmeter der Ausgleich zum 16:16.

Plochingen lässt viele Chancen ungenutzt

Das sorgte nicht nur in der Mannschaft für Stimmung, auch auf den Zuschauerrängen in der voll besetzten Halle wurde es lauter. Die zahlreichen Plochinger Fans hatten in der zweiten Hälfte allerdings nur wenige Gründe zu jubeln. Im Abschluss ließ das TVP-Team zahlreiche Chancen liegen, und es dauerte nicht lange, bis die Hausherren das Spiel drehten. Die Selbstsicherheit nahm spürbar bei den Wolfschlugenern zu. Besonders in den letzten Minuten wuchs das Team, getragen von den Anfeuerungsrufen der zahlreichen Fans, über sich hinaus.

Als der Württembergliga-Aufsteiger Wolfschlugen in der 56. Minute mit 29:24 in Führung ging, war klar, dass die Plochinger allenfalls Ergebniskosmetik betreiben konnten. Mit einem herausragenden 30:27-Ergebnis entschieden die Wolfschlugener letztendlich das Derby für sich.

Schon am Dienstag (18 Uhr) muss der TSV nun erneut ran, dann empfangen sie die TSG Söflingen.