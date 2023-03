1 Sechs Mannschaften steigen aus der BWOL ab. Foto: picture alliance/dpa/Ronald Wittek

Für die TSV-Handballer, die an diesem Freitag beim Tabellenzweiten Waiblingen antreten, ist der zwölfte Platz in der BWOL das Maß der Dinge. Diesen zu erreichen, ist fast schon ausgeschlossen.















Acht Partien hat der TSV Wolfschlugen in dieser BWOL-Runde noch zu absolvieren, eine davon an diesem Freitag von 20.30 Uhr an beim VfL Waiblingen. Das Team von Trainer Steffen Klett ist beim Tabellenzweiten krasser Außenseiter, muss aber schon gewinnen, um noch eine Mini-Chance auf den Klassenverbleib zu wahren – so wie am besten die restlichen sieben Spiele auch.