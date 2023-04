1 Das war’s für den TSV Wolfschlugen in der BWOL. Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Aufsteiger TSV Wolfschlugen steigt am Ende der Handballsaison wieder aus der BWOL ab. Nach der Niederlage in Knielingen ist der Klassenverbleib auch rein rechnerisch nicht mehr möglich.















Link kopiert

Allzu unerwartet kommt es nicht mehr – nach der 34:36 (16:16)-Niederlage beim Tabellennachbarn TV Knielingen steht der TSV Wolfschlugen jetzt aber auch rein rechnerisch als Absteiger aus der Baden-Württemberg-Oberliga fest. Nach nur einem Jahr in der vierthöchsten Spielklasse muss des TSV in der nächsten Saison wieder in der Württembergliga auf Punktejagd gehen.