Handball-BWOL: TVP-Sieg sichert Aufstiegsrunde

Es war ein hartes Stück Arbeit für die BWOL-Handballer des TV Plochingen in der Stadthalle Neuenbürg. Nach 60 Minuten stand jedoch ein knapper, aber laut TVP-Trainer Sven Strübin „heißumkämpfter und verdienter“ 29:27 (13:12)-Erfolg für den TVP zu Buche. Durch diesen Erfolg rückt Plochingen wieder auf Rang zwei der Tabelle vor und ist damit sicher für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Wichtig war der Erfolg auch in der Hinsicht, dass die Punkte in die Aufstiegsrunde gegen die ebenfalls qualifizierten Neuenbürger mitgenommen werden.