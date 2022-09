Die Plochinger holen in Pforzheim im zweiten Spiel den zweiten Saisonsieg.















Christian Hörner war bestens gelaunt. Natürlich nicht nur, weil er nach diesem Auswärtsspiel ungewöhnlich schnell daheim war. Der Handball-Trainer konnte mit dem 28:20 (14:7)-Auswärtssieg des TV Plochingen bei der TGS Pforzheim – und damit in seiner Heimatstadt – sehr zufrieden sein. Zumindest „zum größten Teil“, wie er sagte, denn ein Coach findet immer etwas, das es zu verbessern gibt. Dass der Drittliga-Absteiger nach dem zweiten Spieltag der Baden-Württemberg Oberliga in der Tabelle oben steht, ist freilich nur eine sehr frühe Momentaufnahme, fühlt sich aber gut an.