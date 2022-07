1 Elias Newel Foto: /TVP

Die Handballer des TV Plochingen haben einen weiteren Zugang für die kommende Saison in der Baden-Württemberg Oberliga verpflichtet – einen, der vor allem mittelfristig eine Verstärkung sein soll: Vom TSV München-Allach kommt der 18-jährige Elias Newel, der als großes Talent auf der Spielmacherposition gilt. Der Schüler hat zuletzt in der A-Jugend-Bundesliga gespielt und war im Jugendbereich bayerischer Meister. Aufgefallen war er den Plochingern bereits vor zwei Jahren, als er von seinem Heimatverein HSG Isar-Loisach in die bayerische Hauptstadt gewechselt war.